Ágata Oeste apreende mais de 930 kg de drogas que movimentariam ao tráfico R$17 milhões

Durante quase sete meses, 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal realizou nas fronteiras de Corumbá com a Bolívia e Porto Murtinho com o Paraguai, a Operação Ágata Fronteira Oeste II. O foco era o combate a delitos na faixa de fronteira e como resultado a operação apreendeu mais de 930 kg de drogas.

Estima-se que o montante apreendido seja avaliado em 17 milhões de reais, sendo considerados um prejuízo ao crime organizado. De acordo com informações do Jornal O Diário Corumbaense a cocaína foi o tipo de droga mais apreendida pelas tropas do Exército.

A divisão dos ilícitos ficou assim:

Cocaína – 391,482 kg de

Pasta base – 234,297 kg;

Skunk (supermaconha) – 161,742 kg;

Maconha – 142,724 kg;

Haxixe – 0,880 kg.

Além das drogas, cerca de sete armas; seis embarcações e 87 munições foram apreendidos. Sete veículos foram recuperados, sendo que a maioria seria levada para a Bolívia, como moeda de troca para o tráfico de drogas.

Operação Ágata Fronteira Oeste II

A operação começou em novembro de 2023, indo até aos primeiros quinze dias de junho de 2024 na região de fronteira com a Bolívia e o Paraguai. Em MS, foi coordenada pelo Comando Militar do Oeste.

A 18ª Brigada atuou na proteção e segurança de 822 km de fronteira terrestre com a Bolívia e com o Paraguai, com efetivo médio de 400 militares, realizando operações contra o crime organizado. Destaque para a atuação conjunta com os diversos órgãos de Segurança Pública e Fiscalização, o que aumentou ainda mais a eficácia das operações.

A 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal é composta pelo 17º Batalhão de Fronteira, 47º Batalhão de Infantaria, 2ª Companhia de Fronteira, 18ª Companhia de Comunicações, Companhia de Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal e 18º Pelotão de Polícia do Exército.

Com informações do Jornal Diário Corumabense.

