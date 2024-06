Senad realiza apreensão de aeronaves com cacaína em parque com pistas clandestinas no Paraguai

Traficantes entraram em troca de tiros com policiais paraguaios. Operação apreendeu 876kg de drogas, além de aeronaves e armas.

Na última sexta-feria(14), a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) realizou uma operação após identificaram pistas clandestinas no Parque Nacional Paso Bravo no Paraguai utilizadas para o tráfico internacional de drogas. Policais paraguaios monitoraram a região quando identificaram duas areronaves fazendo pouso em uma pista no local.

Durnate a abordagem policial, houve troca de tiros com traficantes que consgeuiram fugir pela serra no local de diicil acesso. Um agente acabou ferido no braço, mas não corre risco de morte. Durante a fuga, os bandidos deixaram a aeronave, veículo e carga de drogas.

O local fica a 11km do território mais próximo de Mato Grosso do Sul.

Apreensão

A senad apreendeu 876 quilos de cocaína vinda da Bolívia avaliada em mais de 6 milhões de dólares. Também foram apreendidas, Duas aeronaves com matrícula boliviana, um caminhão, galões de combustível, espingardas,e outros itens. A droga será levada para Assunção no Paraguai sob forte escolta policial.

A polícia informou que o local funcionava como uma espécie de treinamento para os traficantes e não descarta a participação de brasileiros e bolivianos na quadrilha.

