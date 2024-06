Homem é preso por estupar ex-companheira e a filha em Sidrolândia

Na tarde desta quinta-feira (13), um homem de 26 anos que estava com mandado de prisão preventiva em aberto foi preso pelos crimes de ameaça, estupro e estupro de vulnerável de ex-companheira e da filha dela, de 11 anos. O crime ocorreu em uma área rural do Município de Anastácio em maio deste ano.

O criminoso foi preso pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia que recebram informações da Delegacia de Polícia de Anastácio sobre o possível paradeiro do suspeito.

Ele foi localizado, preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Sidrolândia.

