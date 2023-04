Polícia resgata irmã da menina de 3 anos encontrada morta na fronteira

A irmã de Luz Maida, de 3 anos, brutalmente assassinada em Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (22), foi resgatada pela Polícia Nacional, na manhã de hoje (25). A jovem de 12 anos, morava com um homem de 30 e a polícia paraguaia acredita que a adolescente foi estuprada pelo padrasto. Segundo as investigações, a menina foi entregue pela mãe, que é usuária, em troca de drogas na última sexta-feira (21).

Conforme informações apurado pelo site Última Hora, a adolescente de 12 anos é irmã da criança de 3, encontrada com sinais de abuso sexual. Segundo as investigações da Polícia Nacional, as crianças conviviam com um adulto procurado pela justiça paraguaia. O resgate da jovem foi determinado pelo juiz da Infância e Adolescência, Elvio Insfrán.

“Como são meninas, não há nenhum tipo de consentimento. Eles foram entregues de forma irregular, levando em consideração a idade, e não era adequado”, disse o juiz em uma entrevista para uma rádio paraguaia.

Segundo o site paraguaio, quem está a frente das investigações é o procurador José Luis Torres. A menina de 3 anos, desapareceu na última sexta-feira (21), em Pedro Juan Caballero e foi encontrada morta em uma residência abandonada, que funcionava como “boca de fumo”.

A Polícia Nacional teve acesso a câmeras de segurança que mostram a adolescente de 12 anos, levando a criança para casa abandonada. Por isso, o homem de 30 anos se tornou o principal suspeito, onde foi preso em flagrante.

“Ele não falou muito. Não se concentrou. Foi muito difícil tomar seu depoimento. Demorou mais de duas horas para conseguir qualquer informação dele”, explicou o promotor a imprensa local.

As investigações continuam e a polícia não descarta o envolvimento de maios homens no crime. A polícia local também suspeita-se que a mãe da criança estava sob o efeito de algum entorpecente no momento do sumiço da filha, pois quando ela foi ouvida pela polícia, apresentava-se comportamento de estar sob efeito de substâncias ilícitas.

A mãe da criança foi processada por violação do dever cuidado, além de abuso sexual como cúmplice. Caso ela seja investigada, poderá cumprir pena de até 10 anos de detenção.

As autoridades paraguaias ainda investigam que a mãe possa ter trocado a filha por 30 doses de crack e 100 mil guaranis, para a compra de bebidas alcoólicas.

O caso segue em investigação com a Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero.

Serviço

Caso você tenha conhecimento de algum caso de violência, abuso ou exploração sexual contra crianças e adolescentes, não deixe de denunciar. Lembre-se que a denúncia é anônima e pode salvar vidas.

O estado de Mato Grosso do Sul conta com diversos serviços de proteção à criança e ao adolescente, com o objetivo de garantir seus direitos e evitar casos de violência, abuso e exploração. Entre os serviços disponíveis, destacam-se:

Conselho Tutelar: O Conselho Tutelar é responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente e garantir sua proteção. É possível contatá-lo através do telefone 0800 647 1127. Disque 100: O Disque 100 é um canal de denúncias nacional que recebe e encaminha informações sobre casos de violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ligação é gratuita e pode ser realizada de qualquer lugar do país, 24 horas por dia. Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA): A DEPCA é uma unidade da Polícia Civil responsável por investigar casos de violência, abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes. O telefone para contato é (67) 3384-1473. Além desses serviços, é importante lembrar que a denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes pode ser realizada também nas delegacias comuns, através do número 190 da Polícia Militar ou ainda pelo aplicativo “Proteja Brasil”, que pode ser baixado gratuitamente em smartphones.

