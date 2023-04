UFMS oferece atendimento psicológico gratuito para jovens e adultos

Adolecentes e adultos poderão receber atendimento psicológico de emergência na Cidade Universitária da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), de forma gratuita, pelo Sep (Serviço Escola de Psicologia). Os atendimentos são realizado de segunda a quinta-feira, das 9h às 10h30 e na sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Segundo o coordenador do projeto “Plantão Psicológico”, Alberto Mesaque Martins, os pacientes serão atendidos por estudantes de psicologia com supervisão de professores da universidade. Também não há necessidade de agendamento prévio e pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e que não tenham plano de saúde terão prioridade.

“Trata-se de um serviço de urgência e emergência psicológico, funciona como uma espécie de pronto-socorro. Os estudantes ficam de plantão nos horários determinados e atendem por ordem de chegada. O atendimento tem duração média de 50 minutos, e dependendo da situação, pode ser agendado um retorno ou encaminhamento para consulta psiquiátrica”, complementa o coordenador.

A iniciativa é voltada apenas à comunidade externa, pois a comunidade universitária continua contando com atendimentos ofertados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis , no caso dos estudantes, e pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas , no caso de servidores.

Os interessados devem comparecer ao Serviço Escola de Psicologia, que fica ao lado do Instituto Integrado em Saúde, no setor 2 da Cidade Universitária, com entrada pela avenida Costa e Silva. É necessário apenas levar um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas aqui.

