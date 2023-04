Pegue o guarda-chuva: Estado segue sob alerta de tempestades

Para quem precisa sair nesta terça-feira (25), é preciso ficar atento ao tempo e não esqucer o guarda-chuva. Isso porque, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou os alertas de tempestades para Mato Grosso do Sul, inclusive para Campo Grande, que apresentou chuva rápida na manhã de hoje.

O primeiro alerta, indica perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O aviso vale até o fim da manhã de quarta-feira (26), principalmente para as regiões Norte e Bolsão.

Já o alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a mínima em Campo Grande será de 20ºC e a máxima de 28ºC.

Em Dourados, o dia começa com mínima de 18ºC e máxima atinge 28°C. No Sul, Ponta Porã e Iguatemi terão mínima de 19°C e a máxima chega a 26°C. Anaurilândia fica com mínima de 18ºC e máxima de 30°C.

As temperaturas mais altas ficam por conta das regiões Norte, Pantanal, Sudoeste e Bolsão. No Pantanal, a mínima será de 22° e a máxima de 31°C. No Norte do Estado, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 31°C. Porto Murtinho registra 21ºC de mínima e 30ºC de máxima.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

