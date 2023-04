Menina desaparece e homem confessa ter matado criança de 3 anos na fronteira

Uma criança de 3 anos, está desaparecida desde a madrugada de ontem (21), em Pedro Juan Caballero, município de fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetro de Campo Grande. Uma pessoa foi presa, onde confessou a polícia o assassinato. A polícia suspeita que a mãe da menina tenha entregado ela por causa de drogas.

Conforme apurado pelo site Porã News, a Polícia Nacional conseguiu prender o homem horas após o sumiço da criança. Aos policiais, ele disse que matou a menina de 3 anos e jogou o corpo em um córrego que corta o bairro Romero Kue. Diante do caso, equipes policiais com cães farejadores fazem buscas pela criança e acreditam que a menina esteja viva.

A mãe da vítima é suspeita de ter entregado a criança para o homem em troca de entorpecentes. Ela e mais duas pessoas, que até o momento não foram identificadas, foram encaminhadas a delegacia.

Logo após o caso vier a tona na comunidade de fronteira, a casa da família foi incendiada. O caso continua sendo investigado e as buscas prosseguem pela tarde de hoje (22).

