Polícia recupera objetos religiosos furtadas da Igreja Nossa Senhora da Candelária em Corumbá

Na última quinta-feira (18), uma operação conjunta entre a Polícia civil e a polícia militar realizou a recuperação de objetos furtados na última terça-feira (16), da Igreja Nossa Senhora da Candelária na cidade de Corumbá, a 425km de Campo Grande.

As imagens do circuito interno da igreja permitiu identificar o autor dos furtos, P.R.S (21), que possui diversas passagens pela polícia por furto, ameaça, roubo, receptação e ato obsceno.

Com base nessas informações, a investigação da polícia intensificou os esforços e localizou autor no Porto Geral. Durante o interrogatório, o homem revelou o local onde havia escondido os objetos furtados. Os itens foram encontrados na casa dele, localizada no bairro Centro América, e foram devolvidos à igreja.

Os objetos eram um candelabro de bronze com vela e uma lâmpada para o Santíssimo, que possuem valor para a comunidade religiosa, tanto material quanto sentimental.

O autor será indiciado pelo crime de furto. Para denúncias, a Polícia Civil de Corumbá disponibiliza o telefone: 3234-7111.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.