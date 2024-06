Operação conjunta apreende mais de seis toneladas em mercadorias em Corumbá

Na sexta-feira(14) uma nova ação conjunta para combater o contrabando e descaminho de mercadorias foi realizada em Corumbá. A ação da continuidade a operação Comércio Legal III.

Pariticparam da ação conjunta, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Polícia Civil (PC MS), a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (PM MS) e o Exército Brasileiro.

A operação Comércio Legal III é fruto de um trabalho de inteligência fiscal que busca coibir irregularidades na internalização de mercadorias irregulares no País, especialmente no comércio local, além de fraudes na exportação. A ação realizada em quartos e depósitos em um hotel localizado na área central da cidade.

Dentre os itens apreendidos, encontram-se toneladas de roupas e alimentos. O montante supera o valor de 500 mil reais e reflete a necessidade do contínuo trabalho de proteção em nossa fronteira pelas instituições. Por esse motivo, a Receita Federal tem intensificado suas ações para coibir as práticas de comércio irregular e garantir a saúde e a segurança da população.

