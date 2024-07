Crianças são resgatadas após serem abandonadas em casa

Três crianças de 2, 10 e 11 anos foram resgatadas, nessa quinta-feira (18), em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, após serem abandonadas pelos responsáveis em uma casa.

De acordo com informações, vizinhos acionaram a Polícia Militar por volta das 18h. Quando os agentes entraram na residência, encontraram um ambiente insalubre e os menores sem alimentação.

O mais novo, de dois anos, estava completamente nú. Aos militares, as crianças disseram que a mãe havia saído para fazer as sobrancelhas. Porém, vizinhos disseram que a situação era recorrente, tendo vezes de passarem até três dias sozinhos.

Enquanto os policiais estavam no local, a mulher, de 29 anos, apareceu e disse que havia saído para atender uma cliente, mas que tinha deixado uma amiga supervisionando os filhos.

O Conselho Tutelar foi acionado e o caso registrado na delegacia da cidade como abandono de incapaz.

