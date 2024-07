Sem CNH, homem faz manobras imprudentes, posta nas redes socias e acaba preso em Rio Brilhante

O homem tem um conta nas redes socias, onde posta vídeos fazendo manobras na cidade colocando em risco a população

Na manhã desta sexta-feira (19), a polícia prendeu Matheus Nunes da Silva de 23 anos e cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele por diversos crimes de trânsito. O rapaz não tem carteira de habilitação e ainda usava as redes socias de forma negativa para postar as monobras arriscadas.

Ele já tinha ficado conhecido na cidade pela prática dos delitos trânsito e foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e de prática de manobras de exibição com veículo sem autorização de autoridade competente.

No último domingo (14), ele protagonizou uma série de manobras perigosas pela cidade utilizando motocicletas, das quais ele retirava as placas para dificultar a ação dos agentes de trânsito e de segurança pública. As manobras eram realizadas em locais de grande circulação de pessoas, colocando em risco as pessoas e causando grande transtorno aos moradores locais.

Foi realizada a prisão preventiva, tendo em vista que o homem já tinha passagens pela prática dos mencionados delitos e continuava a praticar crimes, bem como estava descumprindo medidas cautelares diversas da prisão. Também foi realiza busca e apreensão das motocicletas que ele utilizava.

Durante busca, foram apreendidas 02 motocicletas, uma quantidade de entorpecente, dinheiro, placas e acessórios de motocicletas.

Matheus foi encaminhado até a Delegacia para ser interrogado e após será encaminhado ao Estabelecimento Penal de Rio Brilhante, onde ficará submnetido as ordens da justiça.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Rio Brilhante, com apoio da 2ª Companhia de Polícia Militar Destacada de Rio Brilhante.

