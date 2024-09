Polícia recupera celular roubado em nova modalidade de golpe

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), identificou um novo golpe que tem preocupado lojistas e consumidores de eletrônicos. Em quatro ocorrências semelhantes, o criminoso utilizou o mesmo modus operandi para roubar iPhones 15 Pro Max, aproveitando-se de um esquema envolvendo falsas entregas e pagamentos com cartão de crédito.

Conforme informações da Polícia Civil, o esquema começa quando o golpista entra em contato com lojas de celulares e faz a encomenda do modelo mais caro disponível, sempre solicitando o iPhone 15 Pro Max. Em seguida, ele combina a entrega do aparelho em um endereço específico e pede que o motoentregador leve uma máquina de cartão de crédito para realizar o pagamento.

No local da entrega, o entregador é surpreendido e rendido pelo criminoso, que rouba o aparelho novo, ainda na caixa. Esses celulares são posteriormente vendidos no mercado clandestino. A DERF intensificou o monitoramento dos aparelhos roubados e conseguiu localizar um dos cinco iPhones subtraídos, que havia sido adquirido por um terceiro. O aparelho foi recuperado e devolvido ao seu legítimo proprietário.

A Polícia Civil alerta para os riscos de comprar celulares de origem duvidosa, reforçando que o roubo de aparelhos é alimentado pelo mercado clandestino de compra e venda de produtos sem procedência. Quem adquire esses itens pode estar cometendo o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, além de correr o risco de prejuízo financeiro ao adquirir produtos ilegais.

Ainda conforma a polícia, a recomendação é que a compra de celulares, independentemente do modelo ou faixa de preço, seja sempre feita com cautela. É essencial que o aparelho venha acompanhado da nota fiscal, caixa e todos os componentes originais. Os consumidores devem ficar atentos à procedência dos produtos, verificando sempre de quem e onde estão comprando.

A Polícia Civil também destacou a existência de um canal online gratuito da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) que permite verificar a procedência do aparelho através do número IMEI, que é composto por 15 dígitos. Essa consulta pode ser feita no link: ANATEL – Consulte a Situação do seu Celular.

Lojas de eletrônicos, especialmente aquelas que vendem produtos cobiçados como smartphones de última geração, também precisam adotar medidas de proteção. Para entregas destinadas a novos clientes sem cadastro prévio, especialmente em endereços desconhecidos, é recomendável criar protocolos de segurança adicionais.

Uma sugestão apresentada pela polícia, é a implementação de formulários que solicitem dados pessoais do comprador antes da confirmação da compra. Esse tipo de medida pode ajudar a proteger tanto a loja quanto os entregadores, reduzindo os riscos de assaltos.

