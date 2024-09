Presidente nacional do PP, Ciro Nogueira participa de evento em Campo Grande nesta quarta-feira

O senador e presidente nacional do PP (Progressistas), Ciro Nogueira, vem a Campo Grande nesta quarta-feira (11), para participar de ato político em prol da prefeita Adriane Lopes (PP).

A primeira visita do ministro-chefe da Casa Civil na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em apoio a Adriane Lopes, ocorreu em junho do ano passado. Na época, Ciro Nogueira participou do ato de filiação da prefeita ao Progressistas.

O evento de hoje deve reunir apoiadores para “celebrar as conquistas da gestão de Adriane e reforçar o crescimento da direita conservadora em Campo Grande”, conforme divulgou a campanha.

A reunião ainda contará com a presença de outra ministra na gestão de Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina [Agricultura e Pecuária]. O deputado federal Dr. Luiz Ovando também deve comparecer.

O evento está marcado para às 18h30, no Rádio Clube Campo, localizado na Avenida Toros Puxian, 477, antiga Interlagos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram