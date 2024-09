Senac inaugura faculdades com mais de 100 vagas para diferentes áreas

Em Campo Grande, foram inauguradas nessa terça-feira (10), as faculdades que são um novo nicho educacional do Senac MS. Dentre as novas ofertas, estão os cursos de tecnólogo em gastronomia, análise e desenvolvimento de sistemas e estética e cosmética. Para cada turma estão abertas cerca de 40 vagas para o período noturno e, para pleitear as vagas, basta ter o ensino médio completo, dispor de disponibilidade presencial e avaliar o custo-benefício do investimento, que varia entre R$ 399 a R$ 599 mensais.

A diretora de educação profissional do SENAC, Jordana Duenha Rodrigues, relembra que o Senac já possui uma grande oferta no nível da aprendizagem, mas, até então, apenas no nível técnico. “A gente dá hoje mais um passo importante no sentido de fornecer aos nossos alunos que procuram o SENAC a formação continuada. A faculdade Senac/MS vai trazer para a Capital mais uma oportunidade de formação com forte interação do mercado produtivo e com a prática para quem busca se profissionalizar”, pontuou Duenha, que esclareceu ainda que as áreas de atuação foram escolhidas a partir da atuação já feita em outros níveis e também pelo levantamento sobre a necessidade de mão de obra a nível local.

Para ingressar nos cursos superiores ofertados, será possível utilizar a nota do Enem dos três últimos anos, caso tenha feito a prova. Além disso, também será possível ingressar como portador de diploma em fevereiro do ano que vem, caso já tenha feito a primeira graduação. Quanto aos valores, manter o teto de custo do ensino superior a R$ 599 faz parte de uma estratégia de acesso. “A gente vai ter uma oferta, mas terá a mensalidade. A missão do SENAC é a educação de maneira inovadora e inclusiva. A gente quer também trazer uma oferta que dê acesso às pessoas de todas as classes sociais e a gente tem uma série de descontos que tornam essa mensalidade ainda mais atrativa e mais fácil de ser acessada por todas as pessoas. A educação é a única coisa que consegue nos colocar num novo patamar”, afirmou Duenha sobre os valores.

Com a oferta cada vez maior de cursos e de instituições, é preciso achar um diferencial que explique as razões para escolher um local de ensino que supra as expectativas. Para o diretor regional do Senac/MS, Vitor Mello, o ponto chave da instituição tem sido o ensino interativo, que substitui ou alia métodos convencionais em sala de aula, traz inovação e criatividade na hora de aprender. “O Senac traz um diferencial muito grande que é o que o mercado está buscando nos profissionais que formam em nível superior: a vivência prática e a capacidade que esse aluno formado nessa faculdade tem de já ingressar no mercado com a possibilidade de trabalhar e talvez no mesmo nível dos profissionais que já estão lá atuando há um certo tempo. Nós atuamos muito na prática e o nosso modelo pedagógico traz como principal tônica a formação prática. O aluno dificilmente vai vir aqui naquele laboratório convencional com aquelas carteiras universitárias tradicionais. O ensino ocorre direto no laboratório com vivências práticas de conteúdo que é abordado, ele já é trabalhado na prática. Além disso, a gente conta com a conexão com o mercado de trabalho, o Senac é uma empresa que faz parte de um sistema sindical e conta com as empresas de mercado que fazem parte dos nossos conselhos, da nossa diretoria e essas empresas elas estarão presentes na formação desse grupo”, afirmou.

Realidade Virtual na Educação

Durante o lançamento das faculdades, além de um coquetel farto com quitutes feitos pelos próprios alunos, foi possível verificar também a presença de dois óculos de realidade virtual, que apresentaram na ocasião diferentes cenários. No segmento da gastronomia, o analista de tecnologias educacionais, Reinaldo Camargo, argumentou que a presença do óculos de realidade virtual, além de demais equipamentos tecnológicos, conseguem trazer de forma visual e aproximada da realidade os pratos, mas, sobretudo o processo de como produzir alimentos em uma cozinha industrial. “O aluno chega e não conhece ainda as ferramentas, não conhece os processos, a gente consegue trazer uma realidade prática 100% para dentro da sala e ele vai entender como é que funciona os processos em geral. Depois que ele tem esse primeiro contato com a tecnologia e como é que vai funcionar o trabalho dele, aí sim a gente leva ele para as nossas cozinhas, onde ele começa a aprender as técnicas”, argumenta sobre a necessidade da nova dinâmica que, em sua opinião, gera ainda mais interesse no conteúdo.

A docente da área de Estética e Beleza, Caroline Sorrentino, mostra, através de um aplicativo chamado MedRoom junto ao óculos de realidade virtual, como as aulas podem se tornar mais práticas e interessantes através do recurso visual. Com controles em mãos e óculos na cabeça, é possível visualizar um corpo humano de maneira detalhada na parte interna. Ao arrastar o cursor sobre cada parte, é possível verificar o nomes dos órgãos e a riqueza de detalhes visual. “Os alunos conseguem colocar as peças anatômicas de uma forma real no seu devido local do corpo humano. Durante as aulas teóricas, nós vamos elucidar com eles o conteúdo, mostrar as funções, a funcionalidade de cada um e onde esse órgão está inserido para fazer a sua função. Eu preciso mostrar de forma prática e o mais real possível e através do MedRoom eu consigo mostrar onde esse sistema se insere e a comunicação dele com os outros, essa é a importância. Ele dá essa interação entre os sistemas, por exemplo, eu consigo dizer para o meu aluno onde está o coração, um pulmão e qual a interação entre eles através da realidade virtual”, concluiu.

Por Julisandy Ferreira