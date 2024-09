Operação apreende defensivos agrícolas e armas de grupo criminoso em Três Lagoas e Araçatuba

Na manhã desta terça-feira (10), a operação “Poison” foi deflagrada com objetivo de desaricular uma associação criminosa que atua no comércio ilegal e furto de defensivos agrícolas. Poison, traduzida do inglês signfica “veneno”.

A operação foi realizada em duas cidades, Três Lagoas em MS e Araçatuba em São Paulo. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendias na residência de um investigado em Araçatuba, defensivos agrícolas de origem ilícita, armazenados de forma irregular.

Já em Três Lagoas, na casa de outro investigado, foram apreendidas cinco armas de fogo e várias munições. As armas foram encaminhadas para análise e o homem que estava na posse delas foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além de envolvimento no esquema de comercialização ilícita de defensivos agrícolas.

A polícia informou que a atividade ilegal de comerializar esses agrotóxicos coloca em risco a saúde pública, o meio ambiente e a segurança econômica da região. A investigação segue em curso e a população também pode colaborar com denúncias por meio dos canais oficiais das polícias envolvidas.

A operação foi realizada pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo, com o apoio da 3ª Delegacia de Campo Grande, Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Araçatuba-SP.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.