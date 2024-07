Polícia prende quadrilha especializada em furto de motocicletas e apreende veículos

Na última quarta-feira(17), uma quadrilha especializada em furtos de motocilestas foi presa pelo batalhão de choque da polícia militar. Além da prisão dos quatro integrantes, cinco motocicliestas foram apreendidas.

A equipe do batalhão recebeu uma denúncia sobre a venda de uma motocicleta possivelmente furtada. Seguindo a informação, a equipe abordou dois indivíduos na João Francisco Damasceno nº756, Res. Maria Pedrossian encontrados com uma moto suspeita, confirmada como adulterada (placa, motor e chassi), sendo que haviam trocado a placa por uma padrão Mercosul.

Em conversa separada, o abordado disse que eram contratados por um terceiro, para vender e entregar motocicletas ilícitas. Foram realizadas diligências para localizar o terceiro envolvido, porém sem sucesso. Outro abordado detalhou receber R$ 200,00 por entrega, enquanto o outro recebia entre R$ 200,00 e R$ 400,00.

Ambos admitiram participar de outras entregas de motocicletas furtadas nos últimos dias e mencionaram outro envolvido nos crimes. Foram realizadas mais diligências, e dois foram encontrados, um estava no bairro Aero Rancho.

A participação deste último foi confirmada no esquema de furtos e uso de motocicletas adulteradas comandado pelo terceiro, incluindo a Yamaha Factor recuperada na abordagem.

Os criminosos foram presos por Receptação, associação Criminosa e dulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A polícia identificou compradores enganados por anúncios de motocicletas nas mesmas condições, resultando na apreensão de mais veículos adulterados.

No total foram apreendidas:

– 01 Motocicleta Yamaha Fazer Sed, Preta, OOT-2h54;

– 01 Motocicleta Honda CG 125 Fan, Preta, HTK-4D93;

– 01 Motocicleta Ybr Factor 150, Preta, OOO-8D64;

– 01 Motocicleta YBR Factor 150, Branca, RWI-0B48;

– 01 Motocicleta YBR Factor 150, Preta, QAI-3I81

Obs: Motocicletas com Chassi e Motor adulterados

