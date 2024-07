Idoso é fechado no trânsito e destrói carro em batida na Rua 13 de Maio

Homem de 60 anos ficou ferido, no início da tarde desta quinta-feira (18), na Rua 13 de Maio, em Campo Grande, após perder o controle da direção e bater o carro que conduzia contra a parede de uma loja desativada.

Conforme informações, a vítima seguia em um Honda Civic, quando foi fechada por outro motorista. O idoso perdeu o controle da direção, rodou com o carro na pista e bateu contra a estrutura da loja.

Com o impacto, o automóvel atingiu uma Chevrolet Tracker que estava estacionada, parando com a traseira do Honda Civil no capô do outro veículo. Com o impacto, os airbags foram acionados.

O motorista estava com suspeita de fratura em um dos pés e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Uma das faixas da via precisou ser interditada para trabalho dos militares.

