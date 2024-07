Carro é destruído pelo fogo após bater na traseira de carreta

Motorista com identidade não divulgada passou por grande susto, na manhã desta quinta-feira (18), na BR-267, em Nova Andradina, distante 299 quilômetros de Campo Grande, após ter o carro que conduzia destruído pelo fogo.

Conforme informações do site Jornal da Nova, a vítima seguia em um Fiat Strada, quando o freio travou. Por conta disso, não conseguiu evitar colisão com a traseira de uma carreta que transportava combustível.

Com o impacto, o motor do carro começou a pegar fogo e as chamas consumiram o automóvel por completo em minutos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, mas o veículo já havia sido destruído por completo pelo fogo. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foi acionada pra controlar o trânsito no local, que não foi afetado porque os veículos ficaram às margens da rodovia.

