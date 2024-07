Foragido autor de crimes de roubo tráfico e contra o patrimônio é preso em Campo Grande

Nesta quarta-feira (17), um homem, identificado como G.L.S.P, de 33 anos foi localizado e preso por praticar diversos crimes patrimoniais como roubo, furto, receptação, corrupção de menores, bem como tráfico de drogas e porte de arma de fogo.

G.L.S.P, possuía mandado de prisão em aberto, e foi localizado por equipe da polícia no início da manhã de hoje no Bairro Nova Lima em Campo Grande e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF).

