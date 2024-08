Polícia prende homem que cometeu homicídio no Vivendas do Parque em julho

Na última quarta-feira(21), um homem acusado de ter praticado um homicídio ocorrido no mês de julho, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande-MS.

O fato ocorreu no dia 19/07, quando um homem de 28 anos foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por um atirador não identificado, que fugiu logo após. A investigação e prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa

A Polícia onseguiu identificar do autor dos disparos, um homem de 43 anos, que ainda contou com a ajuda de sua companheira de 21 anos. Segundo apurado, a motivação foi uma vingança, pois o autor acreditava que a vítima tinha participação na morte de seu irmão, ocorrida no ano de 2021, mesmo após os autores daquele fato terem sido identificados e presos, também pela DHPP.

Com provas consistente, o Poder Judiciário decretou a prisão temporária do casal, pelo prazo de 30 dias. O homem foi preso pela DHPP e indiciado pelo crime de homicídio com as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Novas diligências serão empreendidas para a captura da mulher e esclarecimento de outras circunstâncias do fato.

Denúncias sobre crimes de homicídios podem ser feitas pelo: (67) 99217-1527.

