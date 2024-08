Crianças são resgatadas em operações contra abusos sexuais em duas cidades de MS

Nesta terça-feira(20), operações da Polícia Federal foram de repressão aos crimes de abuso sexual infantojuvenil por meio da internet foram realizadas nas cidades de Corumbá e Naviraí.

Em Corumbá, foi cumprido um mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca local, na 7ª fase da Operação Nicolau. Foram apreendidas mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a análises periciais e ajudarão a identificar os indivíduos envolvidos na rede criminosa de compartilhamente de material de abuso sexual infantil.

O nome da operação, Nicolau, faz alusão ao santo protetor das crianças.

Já em Naviraí, foram deflgradas pela PF as operações Antirrajada e Guardião da Puridade. Duas crianças foram resgatadas durante a operação e foi cumprida uma prisão de uma pessoa que estava com um celular com informações relacionadas à investigação.

