Três pessoas são presas por furto de loja de móveis em Dourados

Nesta sexta-feira(23) a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul realizou a prisão em flagrante de três indivíduos envolvidos em um caso de furto e receptação de objetos.

Os autores foram capturados após a subtração de mercadorias de uma loja de móveis na cidade de Dourados-MS.

Um dos envolvidos era funcionário da loja e utilizava seu acesso ao depósito para cometer o furto. Após a denúncia dos proprietários da empresa, que constataram o furto, a Polícia Civil foi acionada e imediatamente iniciou as investigações.

A prisão dos autores foi feita por uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados, que conseguiu também recuperar os objetos que haviam sido furtados.

