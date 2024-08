Jovem é preso por fornecer medicamento tarja preta a colegas de sala

O ocorrido foi em uma escola estadual e os adolescentes que ingeriram a medicação apresentavam sonolência e dificuldade para falar.

Na última quinta-feira(22), um jovem de 18 anos foi preso após ser acusado de fornecer uma medicação tarja preta a dois colegas de sala numa escola estadual em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da polícia foi até a escola na Vila Margarida. Uma testemunha disse que o jovem estava com o medicamento e que o mesmo forneceu a dois colegas da sala.

A polícia abordou o rapaz e encontrou o frasco do medicamento. Os outros dois colegas que tomaram a medicação tem 15 e 16 anos e foram encaminhados até a coordenação da escola com sonolência e dificuldade para falar.

O medicamento ingerido pelos adolescentes serve para prevenir síndrome do pânico, crises de ansiedade e convulsões.

O jovem de 18 anos foi preso flagrante e encaminhado à Depac/ Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). No depoimento, ele disse ter tomado duas gotas do remédio antes de sair de casa e fazia uso por sentir ansiedade e insônia.

Quando questionado onde conseguiu o remédio, ele disse que pegou da irmã que faz uso com prescrição médica. Ele ainda disse que deu aos colegas porque eles insistiram muito em experimentar a medicação, mesmo os alertando que não podia dar a eles.

