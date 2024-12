Polícia prende dupla que furtou escola em Batayporã

Dois homens foram presos ne quarta-feira (18) após invadirem e furtarem uma escola estadual em Batayporã, cidade localizada a 309 quilômetros de Campo Grande. Encapuzados, os suspeitos entraram no pátio da instituição durante a madrugada e arrombaram a janela da cozinha, de onde levaram gêneros alimentícios. Em seguida, a dupla arrombou a porta da sala da direção, subtraindo uma TV, um computador e danificando o dispositivo DVR, que armazena as imagens das câmeras de segurança.

A ação foi interrompida após a intervenção conjunta das polícias Civil e Militar. Durante a operação, os investigadores conseguiram localizar os dois suspeitos e recuperar todos os objetos furtados. Mas um dos indivíduos tentou fugir, pulando muros e subindo em telhados de residências vizinhas, o que exigiu a mobilização do efetivo das equipes da Polícia Civil e Militar de Batayporã, além do apoio da Força Tática de Nova Andradina.

De acordo com publicação do site Nova News, a atuação rápida das forças de segurança garantiu o retorno dos bens à escola e a prisão dos autores. A população local foi orientada a permanecer vigilante e a colaborar com informações que possam auxiliar na prevenção de crimes similares. A dupla será indiciada por furto qualificado e danos ao patrimônio público, e segue à disposição da Justiça.

