Homem é preso por dirigir carro carregado de cigarros contrabandeados em Rio Brilhante

Na última terça-feira (17), um homem de 44 anos foi preso dirigindo um veículo Toyota Corolla com quase mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O carro foi apreendido pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Rio Brilhante.

A bordagem aconteceu durante um patrulhamento em uma estrada vicinal da zona rural do município, quando foi solicitada a parada ao condutor do carro, próximo a uma usina de cana-de-açúcar. Durante vistoria, foram encontrados diversos pacotes que cigarros de origem estrangeira.

Questionado, o autor afirmou que pegou os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até cidade de Campo Grande. Ao todo, foram encontrados no interior do Corolla 750 pacotes de cigarros, avaliados em aproximadamente R$ 90 mil. Os materiais e o motorista foram entregues à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).