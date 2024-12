Adriane Lopes é diplomada como primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande

Na noite de ontem (18), Adriane Lopes (PP) foi diplomada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), consolidando o resultado das eleições e se tornando a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande. A cerimônia também marcou a diplomação de vereadores e outras autoridades municipais e foi palco de um discurso emocionado e repleto de simbolismo por parte da nova prefeita, que reafirmou seu compromisso com uma gestão focada nas pessoas.

“Primeiramente quero agradecer a Deus, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje na confirmação do que os eleitores dessa cidade votaram no dia das eleições. Uma eleição difícil, mas a democracia e a vontade do povo venceram”, declarou Adriane no início de seu discurso. Ela também destacou o caráter histórico de sua eleição, ao lado da vice-prefeita Camila Nascimento (PP), formando uma dupla feminina no comando do Executivo municipal.

“Deus nos trouxe até aqui. As improváveis, mas para Deus as escolhidas deste tempo”, afirmou Adriane, destacando o simbolismo de sua trajetória e a missão que acredita ter recebido. Durante seu discurso, a prefeita enfatizou a necessidade de um trabalho conjunto e harmonioso com a Câmara Municipal para garantir avanços significativos para a cidade. “Juntos pela nossa cidade, fazendo de Campo Grande uma capital de oportunidades, mas não somente uma capital de oportunidades, uma cidade boa para se trabalhar, mas melhor ainda para se viver”, frisou.

Com a diplomação, Adriane Lopes está oficialmente apta a seguir liderando o Executivo municipal. Ela garantiu que sua gestão será marcada pela responsabilidade, escuta ativa e compromisso com o bem-estar da população de Campo Grande. Reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelo país e pela capital, Adriane demonstrou confiança na superação dos desafios através de trabalho sério e dedicado.

“Com trabalho sério, com responsabilidade, olhando nos olhos dos campo-grandenses, com uma escuta apurada, com o coração voltado para as pessoas, eu tenho convicção que nós vamos vencer cada desafio”, declarou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, vereadores e familiares dos diplomados. Ao final do evento, Adriane deixou uma mensagem de esperança e gratidão, desejando um feliz Natal a todos os presentes e convocando a população a acreditar no potencial de avanço de Campo Grande.

Após a cerimônia, em publicação em suas redes sociais, Adriane Lopes disse que começou a ser escrita uma nova página da política de Campo Grande. “Em 125 anos de história, sou a primeira mulher eleita prefeita de Campo Grande, e tenho a honra de ter ao meu lado uma outra mulher como vice, Camila Nascimento, a quem eu agradeço imensamente por ter aceito esse desafio. Vamos trabalhar incansavelmente para que esta cidade seja não apenas um lugar de progresso, mas também um espaço onde todos possam viver com dignidade e oportunidades” finalizou.

