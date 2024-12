Idoso é encontrado ferido e desorientado no bairro Aero Rancho

Na madrugada desta quinta-feira (19), um idoso de 63 anos foi encontrado ferido no meio da rua, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele apresentava vários ferimentos, principalmente na cabeça, e estava desorientado.

De acordo com informações preliminares, a situação foi percebida por um motorista de aplicativo que passava pelo local para buscar um passageiro. Ao avistar o homem caído no chão, ele acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros.

Quando as equipes chegaram, o idoso já estava sentado na calçada, aparentando estar embriagado. Entre os ferimentos, foram constatados sangramento no ouvido direito e na boca, hematomas no olho esquerdo e múltiplos cortes na cabeça e nos braços.

Questionado sobre quem teria cometido a agressão, o idoso não soube informar, demonstrando confusão e proferindo palavras desconexas. Ele foi imediatamente encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias que levaram às agressões ainda são desconhecidas. A polícia investiga o caso para identificar o autor ou autores do ato e entender o que motivou a agressão. A população foi orientada a colaborar com informações que possam auxiliar na elucidação do caso.

