Polícia prende casal de bolivianos com cápsulas de drogas no estômago e presas ao corpo

Na última terça-feira (20), um casal de bolivianos foi preso na Br-262 em Corumbá por estarem com mais de 3,3 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava presa ao corpo de ambos, que têm 19 anos de idade.

A prisão foi realizada por Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteiras). De acordo com o jornal Diário Corumbaense, O casal viajava em um veículo de passageiros por aplicativo.

Durante a abordagem, eles entraram em contradição sobre o motivo da viagem e na busca pessoal foram encontrados com os dois várias cápsulas com o entorpecente. Quando questionado, o homem disse que também havia engolido algumas cápsulas da droga.

O homem foi levado para o hospital em Corumbá, onde foi constatada a presença do entorpecente no estômago e intestino. Ambos teriam pego as cápsulas de droga em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e levariam até Campo Grande.

O valor pago seria de R$ 3 mil pelo transporte. As drogas apreendias eram avaliadas R$ 170 mil e foram encaminhadas até a Polícia Federal de Corumbá.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.