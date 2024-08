Receita com exportação de industrializados de MS tem melhor resultado para o mês de julho

Segundo o levantamento feito pelo Observatório da Indústria da Fiems, no mês de julho, a exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul alcançou US$ 578,9 milhões, indicando crescimento de 25% em comparação ao mesmo mês de 2023, que registrou o valor de US$ 464,8 milhões.

No acumulado deste ano a receita total está em US$ 3,56 bilhões, o que resulta em um crescimento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando as vendas ao exterior somaram US$ 3,13 bilhões.

Na participação relativa na receita de exportação de julho, a indústria registrou 67%, e no acumulado do ano, a participação está em 59%.

As mercadorias que mais geram aumentos nas exportações são a celulose e papel, Complexo frigorífico, Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, com 76% das exportações no período entre janeiro e julho.

