6 toneladas de mercadorias irregularres são apreendias durante a “Terminus II” em Corumbá

Nesta semana foi deflagrada pela Receita Federal a Operação Terminus II, em sua segunda etapa. A ação foi realizada na cidade de Corumbá e apreendeu mais 6 toneladas em produtos ilegais.

A operação combate ilícitos transfronteiriços. Foram realizadas diversas fiscalizações no Posto Esdras, em estradas vicinais, no Posto Fiscal Lampião Aceso e em lojas do comércio local.

Entre as mercadorias apreendidas estão diversas sacas contendo produtos in natura, grande quantidade de anabolizantes para equinos, brinquedos, madeiras nobres, eletrônicos, vestuários contrafeitos, dentre outros.

O nome da operação faz alusão ao deus romano protetor das fronteiras. A atividade foi realizada em ação integrada com os servidores da Alfândega da Receita Federal em Corumbá, a Polícia Federal, a Polícia Militar do MS e o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento.

