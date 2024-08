Projeto “Permeando a Capoeira pelo Mato Grosso do Sul” chega a Corumbá nesta semana

O projeto “Permeando a Capoeira pelo Mato Grosso do Sul” fará sua próxima parada em Corumbá, nesta sexta e sábado (nos dias 23 e 24 de agosto ), com uma programação rica em cultura e tradição. O encontro contará com a participação de renomados mestres de capoeira, incluindo Mestre Pernambuco (Grupo Cordão de Ouro/Corumbá), Mestra Pantaneira (Cordão de Ouro/Campo Grande), e Mestre Goyano (Grupo de Capoeira Angola Barravento/Goiás) oficinas e rodas de capoeira.

A programação começa na sexta-feira (23), às 18h, com a fala de abertura dos mestres e uma roda de capoeira às 20h. No sábado (24), as atividades começam às 9h com a oficina de Mestre Pernambuco, seguida pela oficina de Mestra Goyano às 10h e a da Mestra Pantaneira às 15h. O encerramento do encontro será com uma roda de capoeira às 17h.

Marcos Campelo Júnior, proponente e um dos idealizadores do projeto, destacou o impacto positivo da iniciativa para os capoeiristas e a importância da descentralização. “Descentralizar o projeto e levar a capoeira para diferentes cidades tem sido uma experiência enriquecedora. Ver a recepção calorosa que estamos recebendo em cada local, tanto por parte da comunidade quanto pelos mestres convidados, é gratificante e mostra o quanto a capoeira é querida e valorizada no Mato Grosso do Sul.”

Além dos talentos locais, o projeto tem trazido mestres de outros estados, como Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, e até do exterior, Itália. Essa diversidade de convidados tem enriquecido ainda mais as rodas de capoeira, proporcionando trocas culturais e técnicas de grande valor.

Intercâmbio e história – Rafael de Sá, também idealizador do projeto, ressaltou a produtividade e a força da capoeira no MS. “O projeto tem sido extremamente produtivo, pois revela a força da capoeira em Mato Grosso do Sul. Isso é visível na diversidade de pessoas que participam, especialmente das crianças, que são o futuro desta arte. A energia e o interesse demonstrados por todos confirmam a importância de continuarmos a investir na capoeira como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.”

Paralelo aos encontros práticos, o projeto realiza um importante trabalho de registro voltado à memória e identidade da capoeira. As audiografias – junção de fotografias com áudios de entrevistas – capturam depoimentos dos mestres locais sobre as histórias da capoeira em cada município, criando um material documental essencial para preservar essa arte oral e prática.

O projeto está percorrendo cinco cidades de MS, Corumbá é a quarta cidade a receber o projeto que já passou por Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã. Campo Grande será a parada final do trabalho com a participação de outros quatro mestres.

O projeto “Permeando a Capoeira pelo Mato Grosso do Sul” é financiado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), da FMCS (Fundação Municipal de Cultura de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), do Governo de Mato Grosso do Sul. Para mais informações, acompanhe o projeto no Instagram (@ayoka_cultural).

Serviço:

Permeando a Capoeira pelo Mato Grosso do Sul

Dias: 23 e 24 de agosto

Horários: 18h às 20h (sexta-feira) e das 9h às 17h (sábado)

Local: Rua Antônio João, n.º 90, Centro – Corumbá

Gratuito/Classificação Livre

