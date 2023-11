Supermercadistas preparam evento para setembro

Com exposição de fornecedores e parceiros, palestras e oportunidades de negócios, além da grande possibilidade de networking. A SuperAMAS acontece de 12 a 14 de setembro e promete trazer para sua 30ª edição uma feira moderna, muitas novidades e um novo espaço no Bosque Expo.

Para o presidente da AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, Denyson Prado, ressalta que a SuperAMAS é um momento importante para o setor. “Estamos trazendo o que há de melhor. A SuperAMAS vai movimentar Mato Grosso do Sul e fortalecer ainda mais o setor supermercadista em nosso estado”.

O superintendente da AMAS, Yuri Miranda, destacou que todos os estandes foram comercializados. “Será um grande evento, com grandes oportunidades e que vai movimentar toda a região”. E acrescentou: “Temos algumas cotas de patrocínio, quem estiver interessado por entrar em contato conosco, direto na AMAS”.

