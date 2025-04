Polícia Militar Rodoviária apreende perfumes árabes avaliados em R$ 24 mil em Angélica

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu, nessa terça-feira (1º), uma carga de perfumes árabes avaliada em R$ 24 mil durante uma abordagem na rodovia MS-156, no município de Angélica, localizado a cerca de 272 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, os produtos estavam sendo transportados em um Chevrolet Cobalt ocupado por dois homens. O condutor, de 34 anos, carregava 125 frascos de perfumes de diversas marcas, enquanto o passageiro, de 22 anos, transportava outras 151 unidades.

Diante da situação, os suspeitos foram conduzidos à Base Operacional da PMR para os procedimentos administrativos. A Polícia Federal foi acionada, mas dispensou a apresentação dos envolvidos. Ambos foram liberados após assinarem o Termo de Guarda.

O veículo e a mercadoria apreendida serão encaminhados à Receita Federal, que tomará as providências cabíveis quanto à regularização e destino dos produtos.

