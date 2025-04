Mulher é presa em flagrante após esconder cocaína em tanque de combustível, na BR-129

Durante fiscalização da PRF (Policia Rodoviária Federal), uma mulher, de 42 anos, foi presa por tráfico de drogas após policiais encontrarem 5,42 g de cocaína escondidas em tanque de combustível. O caso acontecer na km 129 da Rodovia BR-267, na unidade operacional de Nova Casa Verde, no Distrito de Nova Andradina, cidade distante 230 km de Campo Grande.

Segundo informações, a PRF estava fazendo vistoria no local quando abordaram VW Saveiro Cross, de cor prata. Durante o interrogatório inicial, a motorista apresentou nervosismo, que levantou a suspeita dos policias.

Segundo informações do site Jornal da Nova, durante a vistoria do carro, os policias notaram a presença de marcas de ferramentas na tampa da bomba de combustível, onde encontraram cinco barras de pasta base de cocaína escondidas no tanque. No total, a suspeita transportava 5,48 km de entorpecentes.

A suspeita foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada, junto com o veículo e os entorpecentes, à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, para as diligências necessárias.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram