Pela primeira vez, mais de 50% dos brasileiros acreditam que Brasil está na direção errada

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (02/04) mostra que 56% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na “direção errada”. Apenas 36% creem que o país está na “direção certa” e 8% não sabem ou não responderam.

É a primeira vez que a taxa de respondentes ultrapassa os 50%. Na pesquisa anterior, em janeiro deste ano, o número foi justamente metade dos entrevistados. Antes, em dezembro de 2024, eram 46%.

O levantamento da Genial/Quaest foi realizado de 27 a 31 de março, de forma presencial, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais no Brasil. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Isenção do IR

Sobre a nova faixa de isenção do Imposto de Renda que foi enviada ao Congresso Nacional, que agora desobriga o pagamento do tributo para quem ganha até R$ 5 mil, a Quaest fez a seguinte pergunta para os entrevistados: “Na sua opinião, essa medida vai trazer uma melhora importante nas suas finanças ou acha que a melhora vai ser pequena?”.

Somente 33% responderam que haverá uma “melhora importante”, enquanto 51% acreditam que haverá “melhora pequena”. Cerca de 16% não sabem ou não responderam.

Preocupações

Outros temas de destaque nesta pesquisa Quaest são as preocupações brasileiras. Ao responder a pergunta “Qual é a sua maior preocupação em relação ao Brasil atual?”, 29% disse que “violência” é o maior motivo. “Questões sociais”, 23%; “economia”, 19%; “saúde”, 12%; “corrupção”, 10%; e “educação”, 7%.

Com informações do SBT News

