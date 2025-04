SICREDI CAMPO GRANDE, realiza no dia 12 de abril de 2025, sua Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Presencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região – Sicredi Campo Grande MS, no uso das atribuições que lhe conferem Estatuto Social e o Regulamento do Programa Pertencer, convoca os senhores Delegados de Núcleo, que nesta data somam 59 (cinquenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 12 de abril de 2025, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, às 09:00 (nove) horas, horário local, a ser realizada presencialmente no auditório do Hotel Flat Afonso Pena localizado na Avenida Afonso Pena, 4059, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, CEP nº 79020-000.

Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA:

1) Prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:

– Relatório da Gestão;

– Balanço dos dois semestres do exercício;

– Demonstrativo dos Resultados;

2) Destinação das Sobras do Exercício de 2024;

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

4) Fixação, do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos

Conselhos;

5) Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das

Entidades e da Política Regional de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração;

6) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Observações:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão

disponíveis nas agências da Cooperativa, serão encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados

no sistema da Cooperativa e poderão ser solicitados através do e-mail: [email protected]

2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

