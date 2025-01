Polícia Militar apreende máquina caça-níquel em bar de Campo Grande

Na tarde dessa sexta-feira (10), uma equipe da Polícia Militar realizou a apreensão de uma máquina caça-níquel em um bar localizado no Bairro Jardim Morenão, em Campo Grande. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima, e uma mulher, identificada como esposa do proprietário do estabelecimento, chegou a ser encaminhada para a delegacia.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao local por volta das 15h e foram recebidos pela mulher, que informou estar substituindo o marido, ausente por motivo de viagem. Durante a vistoria no estabelecimento, os militares localizaram a máquina de apostas ilegais escondida atrás de um tocador de música.

Ao ser questionada, a mulher afirmou desconhecer a presença do equipamento no bar, ressaltando que estava apenas cobrindo a ausência do esposo. Apesar disso, as buscas revelaram que a máquina continha R$ 13 em dinheiro, possivelmente fruto de apostas realizadas por frequentadores.

A mulher foi conduzida à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para prestar esclarecimentos, mas não permaneceu detida. O caso foi registrado como prática de jogos de azar, e as investigações prosseguem para apurar as responsabilidades.

A Polícia Militar reforça que a exploração de jogos de azar é uma prática proibida por lei no Brasil e pede que a população colabore, denunciando atividades ilegais através dos canais de atendimento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais