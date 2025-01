Justiça Itinerante retoma atendimentos gratuitos em Campo Grande na próxima segunda-feira

A Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) voltará a oferecer atendimentos gratuitos em Campo Grande a partir da próxima segunda-feira (13). Duas unidades móveis percorrerão 18 bairros da capital, prestando serviços à população de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30.

O programa, coordenado pelo juiz Cezar Luiz Miozzo, busca facilitar o acesso à justiça de forma rápida e sem custos. Os atendimentos abrangem causas cíveis de até 40 salários-mínimos, além de questões de direito de família, como divórcios, pensões alimentícias e outros conflitos de menor complexidade. Desde agosto de 2024, o projeto também realiza atendimentos em outras regiões do estado, incluindo questões relacionadas a registros públicos.

A programação inicial inclui os seguintes locais e datas:

13 de janeiro (segunda-feira):

Santo Amaro: Rua Ministro José Linhares, em frente à UPA.

14 de janeiro (terça-feira):

Jardim Noroeste: Rua Indianápolis (esquina com a Rua Panamá), em frente ao Ceinf.

Nova Lima: Rua Ida Baís, em frente ao Centro de Saúde São Francisco.

15 de janeiro (quarta-feira):

Piratininga: Rua Dona Carlota, em frente à Escola Municipal Professor Adair de Oliveira.

Dom Antônio Barbosa: Rua Lúcia dos Santos, em frente à Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli.

16 de janeiro (quinta-feira):

Universitário: Avenida Guaicurus (esquina com a Rua Marques de Olinda), em frente à UPA.

Aero Rancho: Praça na Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com a Rua Tokuei Nakao).

O calendário completo e mais informações podem ser consultados pelos telefones (67) 3314-5503 e (67) 3314-5510, ou pelo WhatsApp (67) 99822-0560.

