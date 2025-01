Tá na rede! Humorista de Campo Grande faz sucesso nas redes após paródia

‘Descer pra CG’ mostra tereré e pontos turísticos da Capital, com humor e sátira

Logo em dezembro, mês de férias e recesso, uma música viralizou nas redes sociais: ‘Descer pra BC’ da dupla Brenno e Matheus ficou na cabeça de muita gente, e faz referência à debandada de turista para a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mas, nem todo mundo passou o fim de ano na beira da praia, e para quem ficou em Campo Grande, o humorista Higor Alexandre criou a versão sul-mato-grossense, a ‘Descer pra CG’, que bombou no Tik Tok e Instagram.

A música original relata a ida dos ‘cowboys’ para a cidade litorânea, após largarem a criação e o pasto. Já na paródia de Higor, as referências são a pontos turísticos de Campo Grande, como Bioparque Pantanal, Morro do Ernesto e Orla do Aeroporto, tudo regado a muito tereré.

Outra característica da versão do humorista é a falta de dinheiro para uma viagem de fim de ano. “Vou me contentar e ficar por aqui, restou Afonso Pena para me divertir, […] vejo a fatura e chego a passar mal”, diz um trecho.

“Mas vou ficar cuidando da nossa capital, ‘nóis’ vai descer lá pra CG, no Parque dos Poderes, no Morro do Ernesto, levando tereré para ‘nóis’ chegar e beber”, canta Higor no refrão da paródia.

Para o jornal O Estado, Higor revela que a paródia surgiu de outro vídeo seu. “A ideia veio de um vídeo diferente, a legenda era ‘Pareço normal, mas no trânsito eu sou assim’. Eu cante um pedaço da paródia, que inventei ali na hora, no caminho mesmo, batendo no volante do carro. Acabou que a paródia roubou a cena real do vídeo e do conteúdo e o público começou a pedir para fazer uma música completa. Postei nos stories do Instagram perguntando se o pessoal queria, se valia tal investimento, para poder produzir o conteúdo”, revelou.

Sobre os pontos turísticos escolhidos para referência, ele disse que partiu primeiramente de uma pesquisa. “Sempre procuro rimar e tentei pegar os mais populares, que o pessoal daqui da Capital associa mais facilmente”.

Após os pedidos de um vídeo mais completo, Higor partiu para produção, que, ao contrário de que alguns pensam, deu trabalho. “Tenho um amigo que sempre me acompanha que é o Guto Ribeiro, que me auxiliou nessa parte de gravar o áudio e as imagens. Já cheguei para ele com a paródia pronta, com o playback da música, vinculamos tudo e fizemos a correria para subir o Morro do Ernesto”, explica. “Foi um trabalho exaustivo, a gente estava com um monte de equipamento para subir o morro, e fizemos vários takes de cinco segundos, para ficar dinâmico e ter a linguagem das redes sociais, de cortes rápidos”.

MS na veia

No Instagram do humorista, é possível ver que seu conteúdo é voltado principalmente para a cultura sul-mato-grossense, desde gírias até hábitos, como o de tomar tereré.

“O tereré está presente na maioria dos meus vídeos, na paródia ele teve destaque. Se não estou falando dele diretamente ou da nossa cultura do Mato Grosso do Sul, estou falando num assunto esporádico nível Brasil, estou com o tereré na mão. Então, é uma maneira de me conectar com o pessoal, porque a internet tem o poder de alcançar todos. Quem ver um vídeo meu, me conhecer, vai saber mais sobre o nosso Estado, a nossa cultura, é uma maneira de me conectar”.

Identificação

Muitos campo-grandenses, assim como Higor, tem o costume de passar o fim do ano na cidade. “Passei as férias aqui, literalmente Desci pra CG!”, disse. Para ele, isso gera identificação, pois é um fato que ele vive e presencia. “Por isso que brinco que a ideia era ir para Bonito, só que a fatura do cartão já estava alta, não tinha como”.

Além disso, ele comenta que a inversão de ir para o litoral, da música original, e de ficar na cidade da sua cidade, é o gatilho cômico, e de apresentar locais da Capital para a própria população. “A ideia é levar informação e diversão. Por exemplo, o Morro do Ernesto, muita gente comentou no vídeo que não conhecia, que não sabia dessa atração turística. Aqui tem lugares que a gente pode explorar”.

Com shows solo e integrante do grupo de humor ‘Passeando em Campo Grande’, sucesso nas redes sociais, ele acredita que o cenário da produção de conteúdo humorístico em Mato Grosso do Sul só cresce.

“Pessoal vem percebendo que nosso estado produz muito conteúdo bom, que não precisa ficar importando. Existe uma crença limitante na cabeça da maioria que para ser bom tem que vim de fora e essa leva que está vindo agora, está provando o contrário”.

Por Carolina Rampi

