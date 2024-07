Polícia localiza adolescente que fugiu e prende homem por esturpo no Centenário

Na manhã da última quinta-feira (18), a polícia realizou uma diligência para encontrar o paradeiro de uma adolescente de 13 anos que fugiu de casa na última segunda-feira(15) no bairro Jardim Centenario em Campo Grande.

Os policiais chegaram à casa de um suspeito de estar dando abrigo à adolescente com base nas informações repassadas pelos familiares da vítima e investigação em meio virtual. No local, confirmaram que ela tinha passado a noite com um indivíduo de 18 anos, morador da residência, o qual ela teria conhecido pela rede social Instagram.

Ambos foram conduzidos à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde a vítima passou por depoimento especial, revelando que teve relação sexual com o homem naquela noite. O indivíduo também admitiu que praticou sexo com a vítima, mas afirmou que não sabia que ela tinha apenas 13 anos.

Ao analisar os fatos, o delegado de polícia plantonista da DEPCA decretou a prisão do suspeito pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável que tem pena de até 15 anos de reclusão, independe do consentimento da vítima e não admite fiança.

