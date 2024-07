Cinemark apresenta Pipoca Mais Parmesão

Novo topping já está disponível em todos os cinemas da rede e compõe a primeira opção salgada do catálogo da plataforma Pipoca Mais

Em parceria com a Vigor, mais uma novidade está chegando ao snack bar da Cinemark. Agora os clientes poderão incrementar a já premiada e inconfundível pipoca da exibidora líder do Brasil com queijo parmesão. O novo topping integra a plataforma Pipoca Mais e é a primeira opção de cobertura salgada do catálogo.

O produto está disponível em todas as unidades da rede no país, incluindo salas Prime e pode ser encontrado em duas opções de combo: o balde -que conta com um balde de pipoca, duas bebidas grandes e o topping, e o combo grande – composto por uma pipoca grande, uma bebida grande mais o topping. A compra pode ser realizada pelo app ou nos próprios cinemas.

“A plataforma Pipoca Mais já é um sucesso entre nossos clientes, mas ainda faltava um topping salgado para deixar a nossa pipoca ainda mais irresistível. Entendendo os desejos dos nossos clientes na oferta de produtos do nosso Snack Bar, nos unimos com a Vigor para um match mais que perfeito para acompanhar um filme na tela grande”, comenta João Vitor Trevisan, diretor de Alimentos e Bebidas da Cinemark.

“Sempre buscamos novas formas de melhorar a experiência dos nossos consumidores e acreditamos que esta parceria é uma ótima maneira de levar novos sabores para os amantes de queijo. Nosso parmesão é o nº 1 do Brasil* e sinônimo de qualidade na categoria, por isso, temos certeza de que essa combinação vai oferecer ao público uma experiência única de sabores, texturas e evidenciando a versatilidade do nosso parmesão ralado Vigor”, afirma Karina Dal Sasso, Diretora de Marketing da Vigor.

*Pesquisa realizada pela Nielsen via Scantrack|Categoria Queijo Ralado|Mercado Total Brasil AS+C&C|Período de Jan-Dez 2022 e Jan-Out 2023|Canais Reportados AS+C&C.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.