Delcídio é lançado como pré-candidato pelo PRD à prefeitura de Corumbá

O Partido Renovação Democrática confirmou o ex-senador Delcídio do Amaral à prefeitura de Corumbá, município localizado a 425km de Campo Grande.

Em evento relizado na cidade quinta-feira(18), o pré candidato e presidente do PRD se lançou ao executivo municipal na presença de apoiadores, lideranças locais e outros pré-candidatos do partido.

Delcídio falou a todos no local em devolver Corumbá ao protagonismo histórico, polícito e social e retomada econômica da cidade.

