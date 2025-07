Polícia investiga suposto abuso contra adolescente após descoberta de caderno com relatos em Sidrolândia

A Polícia Civil investiga um possível caso de abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos, após a descoberta de anotações suspeitas em um caderno deixado para trás pela família ao se mudar de Sidrolândia para outra cidade do Mato Grosso do Sul.

O material, encontrado por terceiros, traz palavras como “tristeza” e “abuso”, além de um desenho de seta apontando para a palavra “pai”. Em outra página, a menina expressa sentimentos de rejeição em relação à figura paterna. As anotações levantaram preocupações sobre um possível ambiente de violência doméstica e abuso.

De acordo com informações preliminares, divulgadas pelo site Sidrolândia News, no início deste ano a mãe da adolescente procurou atendimento em uma unidade de saúde, alegando que a filha estava com fortes dores menstruais. Durante a consulta, a mulher também teria perguntado aos profissionais de saúde sobre a possibilidade de a menina iniciar o uso de anticoncepcionais. A justificativa apresentada foi a suspeita de que a adolescente pudesse estar se relacionando com um “amiguinho”.

O caderno encontrado está agora sob análise das autoridades. O caso, por envolver uma menor de idade, tramita sob segredo de Justiça. A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e o Conselho Tutelar acompanham a investigação, que busca apurar a veracidade dos relatos e garantir a proteção da adolescente.

Por se tratar de uma denúncia extremamente sensível, os nomes dos envolvidos estão sendo mantidos em sigilo. A polícia reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para esclarecer os fatos e preservar a integridade da vítima.

