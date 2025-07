Colisão faz carro ser jogado para fora da pista na BR-267 em Bataguassu

Na manhã desta quarta-feira, 16 de julho, uma colisão aconteceu entre dois veíoculos na BR-267 em Bataguassu.

O acidente ocorrido no perímetro urbano da rodovia, km 29 foi entre um Chevrolet Onix de cor branca e um Toyota Corolla preto.

Segundo o jornal Cenário MS, os veículos trafegavam no mesmo sentido, em direção ao estado de São Paulo e o acidente ocorreu quando o Corolla com placas de São Paulo, colidiu na traseira do Onix, que seria morador do distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu.

Com a colisão, o motorista do Onix perdeu o controle da direção, saiu da pista, vindo a cair numa vala de escoamento de águas da chuva às margens da rodovia. Ele ofi encaminhado Pronto Socorro Municipal da Santa Casa de Bataguassu, mas não possuia aparentemente ferimentos graves

O motorista do Corolla não teve ferimentos.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.