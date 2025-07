Homem é esfaqueado por amigo durante bebedeira e abandonado em hospital de Miranda

Um homem de 26 anos foi esfaqueado por um amigo após uma discussão durante uma bebedeira e acabou sendo abandonado no hospital municipal de Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande, na manhã dessa quarta-feira (16).

De acordo com informações da polícia, a vítima deu entrada na unidade de saúde por volta das 8 horas com duas perfurações de faca. Ele foi deixado no local por um colega, que o transportou em uma motocicleta Honda Biz de cor branca e fugiu em seguida, sem prestar maiores informações ou aguardar atendimento.

Aos policiais, o homem contou que estava ingerindo bebida alcoólica com o amigo quando, em determinado momento, iniciaram uma discussão. No entanto, ele afirmou não se lembrar do motivo do desentendimento, já que estava embriagado. Durante a briga, o colega teria sacado uma faca e o atingido com dois golpes.

A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso como lesão corporal dolosa, quando há intenção de ferir. O autor da agressão ainda não foi localizado, e as investigações seguem para apurar as circunstâncias do crime.

A vítima permanece internada, sob cuidados médicos, e não corre risco de vida.

