Funsat oferece 1.980 vagas nesta quinta-feira (17)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), oferece 1.980 vagas de trabalho nesta quinta-feira (17). São 130 funções apontadas em 201 empresas, que fazem a captação das vagas. Panorama que estará acessível ao trabalhador que for até a Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e atualizar o seu cadastro.

No endereço da Fundação, o atendimento realizado das 7h às 17h, garante a possibilidade do interessado fazer o seu “filtro de candidaturas”, condição essencial à liberação da “Carta de encaminhamento” a alguma entrevista. E assim verificar as chances possíveis em dezenas de triagens profissionais, como as de açougueiro, com 56 postos para preenchimento, ou para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 19 vagas, auxiliar de limpeza, 180 vagas, operador de caixa, 309 vagas, ou os 280 anúncios para repositor de mercadorias.

Sem exigir experiência para a contratação, a Funsat avisa que são 1.615 vagas. Entradas para empresas, nas quais o trabalhador receberá um treinamento remunerado e a alternativa de aprender uma atividade nova.

Serviço: Para saber mais informações do painel geral do dia, acesse o Instagram da Fundação, no @funsat.cg, ou pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800. Pelo site da Prefeitura de Campo Grande também é divulgada a lista completa dos recrutamentos:

Por Prefeitura de Campo Grande