Polícia investiga morte de mulher queimada com acetona na Capital

Aos 32, uma mulher identificada apenas como Tatiane, morreu no Hospital da Santa Casa de Campo Grande nesta segunda-feira (01), dois dias após ter dado entrada no hospital com 50% do corpo queimado. Ela chegou na unidade em estado grave e sedada.

Segundo boletim de ocorrência, o irmão da vítima contou que Tatiane morava com seu namorado e que no último sábado (29), às 15h, ambos estavam fazendo uso de bebida alcoólica, que a vítima estava um pouco alterada e chegou a ouvi-la empurrando e dando socos no namorado, que não reagia.

Em seguida, o irmão dela foi para a igreja e mais tarde, já no final da tarde recebeu a ligação do seu cunhado contado que Tatiane havia colocado fogo em seu próprio corpo com um vidro de acetona.

Sabendo da situação, a irmã e sobrinha do namorado de Tatiane ajudaram a apagar o fogo. Na sequencia, foi acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou a vítima o hospital, onde ficou internada e morreu dois dias depois.

De acordo com o irmão da vítima, Tatiane possuía problemas sérios com depressão, chegando a tentar suicídio várias vezes. Além disso, ela era alcoólatra e chegou a usar drogas em algumas ocasiões. O caso foi registrado como morte a esclarecer e a Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do repórter Marcos Maluf