Na frente de filhas, mulher é agredida e ameaçada por homem

Uma mulher, de 25 anos, foi agredida e ameaçada pelo homem,27, na frente das filhas do casal, no final da noite de domingo (30), em uma residência na rua Delfino de Matos, na Vila Operária, em Nova Andradina, distante a 299 quilômetros de Campo Grande

A Polícia Militar encontrou a vítima junto com as filhas, ela tinha sido agredida violentamente e possuía hematomas na face e na cabeça, e precisou ser encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

A mulher relatou que o homem quebrou várias coisas dentro de casa e vem a ameaçando de morte, por isso pediu medida protetiva. Sem ter parentes na cidade, após consulta médica foi levada juntamente com as filhas a um abrigo temporário.

O suspeito não foi encontrado. O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em Nova Andradina.

