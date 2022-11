Indústria de MS abriu quase 1 mil postos em setembro

O conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou setembro de 2022 com o total de 144.489 trabalhadores empregados, indicando, até aqui, um aumento de 8,78% em relação ao fechamento do ano anterior, quando o contingente ficou em 132.830 funcionários. Foi o que afirmou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende ao comentar o levantamento do Radar Fiems.

O setor industrial de Mato Grosso do Sul foi responsável pela abertura de 993 postos formais de trabalho em setembro, resultado de 7.320 contratações e 6.327 demissões. Já no acumulado de janeiro a setembro, são 11.659 vagas abertas pela indústria, resultado de 68.418 contratações e 56.759 demissões. Com esse resultado, o conjunto da atividade industrial foi responsável por 27% do total de vagas abertas em Mato Grosso do Sul no período indicado.

“A atividade industrial responde por 23,9% de todo o emprego com carteira assinada (CLT) existente em Mato Grosso do Sul, ficando atrás do segmento de Serviços que emprega 231.245 trabalhadores com participação equivalente a 38,2%”, destacou Ezequiel Resende. As atividades industriais que mais abriram vagas no mês de setembro foram: obras de acabamento, instalações e serviços especializados (+260), construção de edifícios (+198), fabricação de papel (+137), abate de bovinos (+106), obras de infraestrutura (+69), fabricação de celulose (+56) e fabricação açúcar (+55);