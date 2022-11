Policiais dispersam manifestantes e desmontam barracas na BR-163

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) dispersou os manifestantes no macroanel da rodovia BR-163, em Campo Grande, após uma nova tentativa de paralisação das rodovias na tarde desta terça-feira (1), ação que gerou um congestionamento de aproximadamente seis quilômetros na região do bairro do Nova Lima.

Segundo a reportagem, diante da aproximação das autoridades, os manifestantes ficaram ajoelhados na rotatória da região, esperando a aproximação dos policiais, que reagiram com bombas de efeito moral.

Em seguida, os manifestantes foram dispersados, enquanto alguns foram atingidos pelo gás lacrimogênio, inclusive, algumas pessoas saíram sangrando da região localizada entre as saídas dos municípios de Corumbá e Três Lagoas.

Além disso, a Concessionária CCR MSVia em parceria com a PRF, derrubaram os acampamentos que haviam sido instalados pelos protestantes, onde havia um estoque de comida reservada para continuar a manifestação nos próximos dias.

Até 12h desta terça, A PRF atualizou as situação das interdições. A maioria já está com o trânsito fluindo, menos a BR-060 em Campo Grande, na BR-158 em Paranaíba e Aparecida do Taboado, em pontos diferentes. Além da BR-163 em Bandeirantes e da BR-262 em Anastácio.

A reportagem chegou a gravar a ação dos policiais e a movimentação. Mais cedo, a PRF liberou a MS-386 e MS-156, em Amambai. Acesse também: Diretoria da PRF nega ter se omitido e permitido bloqueios em rodovias

Com informações Marcos Maluf com Júlia Barreto